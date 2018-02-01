Özlem Yıldız ekranlara dönüyor

Oğlu Demir’le Dubai’de tatil yapan Özlem Yıldız, “Burada kışı yaşarken orada denize girmek dünyanın en güzel duygusu. Ben de soğuk ve karı hiç sevmiyorum.” dedi. 'EKRANLARDA GÜZEL İŞLER OLACAK' Uçankuş'un haberine göre Dubai’den boş dönmediğini belirten Yıldız, “Sürprizlerle inşallah ekranlarda güzel işler olacak” diyerek ekranlara dönme hazırlığında olduğunun müjdesini verdi. Seren Serengil-Özlem Yıldız davasında karar verildi (Seren Serengil'e kötü haber) Demet Akalın ve Özlem yıldız barıştı Sezonu açan Özlem Yıldız: Eyvah yakalandım