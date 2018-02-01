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Özlem Yıldız ekranlara dönüyor

Sunucu Özlem Yıldız, bir kafeden çıkarken görüntülendi. Oğlu Demir’le Dubai tatilinden dönen Yıldız, yeni başlayacağı proje hakkında konuştu

02 Şubat 2018, Cuma 00:32
Özlem Yıldız ekranlara dönüyor
Oğlu Demir’le Dubai’de tatil yapan Özlem Yıldız, “Burada kışı yaşarken orada denize girmek dünyanın en güzel duygusu. Ben de soğuk ve karı hiç sevmiyorum.” dedi.

'EKRANLARDA GÜZEL İŞLER OLACAK'


Uçankuş'un haberine göre Dubai’den boş dönmediğini belirten Yıldız, “Sürprizlerle inşallah ekranlarda güzel işler olacak” diyerek ekranlara dönme hazırlığında olduğunun müjdesini verdi.

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