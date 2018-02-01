Özlem Yıldız ekranlara dönüyor

'EKRANLARDA GÜZEL İŞLER OLACAK'

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Mine Bozkurt

Oğlu Demir’le Dubai’de tatil yapan, “Burada kışı yaşarken orada denize girmek dünyanın en güzel duygusu. Ben de soğuk ve karı hiç sevmiyorum.” dedi.Uçankuş'un haberine göre Dubai’den boş dönmediğini belirten Yıldız, “Sürprizlerle inşallah ekranlarda güzel işler olacak” diyerek ekranlara dönme hazırlığında olduğunun müjdesini verdi.