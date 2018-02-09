Özyeğin Üniversitesi ve GE Türkiye inovasyonda güçlerini birleştirdi

YENİ NESİL ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

'TAMAMLAYICI BİR UNSUR OLUŞTURUYOR'

Senim Tanay

Türkiye'de girişimcilik kültürünün ve dijital ekosistemin geliştirilmesi için iş birliği yapan Özyeğin Üniversitesi ve General Electric (GE), dünyada yeni gelişen “birlikte inovasyon” anlayışına öncülük ediyor. İş dünyasındaki üst düzey yöneticilerden üniversite öğrencilerine kadar herkese açık olacak merkez; akademisyen, öğrenci, sanayi ve paydaşlarla endüstriyel inovasyon platformu olarak faaliyet gösterecek.Yapılan iş birliği aynı zamanda yeniliğe açık ve endüstriyel internete katkı sağlayacak yeni nesil üniversite – sanayi iş birliğinin oluşturulmasına imkan sağlayacak. Üniversite öğrencilerinin ve girişimcilerin GE'nin garaj ekipmanlarından CNC tezgahları, lazer kesiciler, 3D yazıcılar ve enjeksiyon cihazı gibi makineleri uygulamalı olarak deneyimleme olanağı bulacağı merkezde, müşteri ihtiyacına göre yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi de hedefleniyor. GE aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi ile karşılıklı olarak bilgi ve network paylaşımında da bulunacak.Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Merkezi, Girişim Fabrikası, OpenFab ve seminer alanları bulunan ÖzÜ-X binasında GE Türkiye İnovasyon Merkezi'nin faaliyet gösterecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk,dedi.