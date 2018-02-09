Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Özyeğin Üniversitesi ve GE Türkiye inovasyonda güçlerini birleştirdi

Türkiye'de yerel inovasyonu güçlendirme hedefiyle çalışmalar yürüten GE, ‘yenilikçi ve girişimci, araştırma üniversitesi' vizyonuyla yola çıkan Özyeğin Üniversitesi ile güçlerini birleştirerek Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'ndeki ÖzÜ-X Binasında yerini aldı

Özyeğin Üniversitesi ve GE Türkiye inovasyonda güçlerini birleştirdi
Türkiye'de girişimcilik kültürünün ve dijital ekosistemin geliştirilmesi için iş birliği yapan Özyeğin Üniversitesi ve General Electric (GE), dünyada yeni gelişen “birlikte inovasyon” anlayışına öncülük ediyor. İş dünyasındaki üst düzey yöneticilerden üniversite öğrencilerine kadar herkese açık olacak merkez; akademisyen, öğrenci, sanayi ve paydaşlarla endüstriyel inovasyon platformu olarak faaliyet gösterecek.

YENİ NESİL ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

Yapılan iş birliği aynı zamanda yeniliğe açık ve endüstriyel internete katkı sağlayacak yeni nesil üniversite – sanayi iş birliğinin oluşturulmasına imkan sağlayacak. Üniversite öğrencilerinin ve girişimcilerin GE'nin garaj ekipmanlarından CNC tezgahları, lazer kesiciler, 3D yazıcılar ve enjeksiyon cihazı gibi makineleri uygulamalı olarak deneyimleme olanağı bulacağı merkezde, müşteri ihtiyacına göre yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi de hedefleniyor. GE aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi ile karşılıklı olarak bilgi ve network paylaşımında da bulunacak.

'TAMAMLAYICI BİR UNSUR OLUŞTURUYOR'

Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Merkezi, Girişim Fabrikası, OpenFab ve seminer alanları bulunan ÖzÜ-X binasında GE Türkiye İnovasyon Merkezi'nin faaliyet gösterecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Üniversitemiz ve Merkezin birlikte gerçekleştireceği faaliyetlerin, akademisyen, öğrenci, sanayi ve paydaşlar ile endüstriyel inovasyon platformu oluşturmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda ortak bilimsel, eğitsel ve yönetsel çalışmalar ile karşılıklı bilgi paylaşımı da iş birliğimizin önemli bir parçasını oluşturacak. 'Birlikte inovasyon' düşüncesi ile oluşan bu iş birliği aynı zamanda girişimci ve yenilikçi üniversite olmamızın; sektörlerle iç içe eğitim yaklaşımımızın da tamamlayıcı bir unsurunu oluşturuyor” dedi.


 


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