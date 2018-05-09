Pakistan'da meclis tahliye edildi

Serap Belovacıklı

Tacikistan'ın İşkoşim kentinin 36 kilometre kuzeybatısında yaşanan deprem Pakistan'ın İslamabad, Ravalpindi, Peşaver, Gilgit, Kohistan, Svat, Dir ve Mardan şehirlerinde de hissedildi.Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumunun büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladığı depremle ilgili AA muhabirine konuşan Pakistan Meteoroloji Departmanı Direktör Yardımcısı Şahid Kiyani, depremin Tacikistan, Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra Hindistan kontrolünde bulunan Keşmir'de de hissedildiğini bildirdi.Deprem esnasında Pakistan meclisinde genel kurul oturumuna ara verildi ve milletvekilleri ve meclis çalışanları bina dışına çıkarıldı.Ülkenin kuzeybatısında bulunan Bannu bölgesinde ise deprem öğrenciler dersteyken yaşandı. Bannu Hastanesi yetkilisi Dr. Fida Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir okulda 6 öğrencinin 2. kattan atlayarak yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.