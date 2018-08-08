ECP'den dün yapılan açıklama ile 262 seçim bölgesinden meclise girecek adaylar açıklandı. Ancak 2'sini Han'ın kazandığı 16 bölgede sonuçların çeşitli nedenlerle bekletilmesi kararlaştırıldı.

Han'ın aday gösterildiği 5 bölgeden ikisi olan İslamabad ve Lahor'da yer alan iki sandalye için karar açıklamayan ECP, Han'ın seçim günü kameraların önünde oy kullanmasını sebep olarak gösterdi.

Aday olduğu 5 bölgede de seçimi kazanarak önemli bir başarıya imza atan Han'ın kazandığı diğer 3 bölgede ise sonuçlar oy verme işlemindeki usulsüzlükle ilgili kararın alınmasının ardından değiştirilmek koşuluyla yayımlandı.

Han, seçim günü İslamabad'daki oy kullanma merkezine medya eşliğinde gelmiş ve gizli kullanılması gereken oyunu kameraların önünde kullanmıştı.

Seçime katıldığı 5 bölgeden de seçilen Han'ın hangi bölgeyi mecliste temsil edeceğini açıklamasının ardından diğer 4 bölgede yeniden seçim yapılacak. Bu nedenle PTI meclise eksik olan 4 sandalye ile girecek.

ECP'nin çeşitli nedenlerle açıklamadığı toplamda 9 adayın yarıştığı 16 sandalyeden 4'ünü PTI kazanmıştı, 2'sinde ise adayların ölümü nedeniyle seçim ertelenmişti. Bu adayların da meclise girememesi durumunda kazandığı sandalye sayısı 116 olan PTI'nın yemin törenine 110 üyeyle gelmesi bekleniyor.

Sandalye sayısı düşen PTI geçen hafta Han'ı başbakan adayı olarak meclise sunmuş ve o günkü meclis aritmetiğine göre salt çoğunluk olan 172 sayısını 2 sandalyeyle geçtiklerini açıklamıştı.

ECP'nin açıklamasıyla başbakan seçimlerine sandalyesi düşerek giren PTI'nın başbakan seçmesi de zorlaşmış oldu.

Kadın ve dini azınlıklara ayrılmış 70 sandalyenin partiler arasında henüz dağıtılmaması nedeniyle partilerin mecliste kaç sandalyeyle temsil edileceği ise henüz belli değil.

- Meclis başkanı ve başbakan seçimleri yapılacak

Bu hafta açılacak olan mecliste yemin törenlerinin ardından meclis başkanı ve başbakan seçimleri yapılacak. ECP, bu seçimlerin son açıklamadan etkilenmeden yapılacağını duyurdu.

AA muhabirine konuşan ECP Sözcüsü Altaf Han, 9 adayla ilgili karar aldıklarını ve bunun seçim yapmaya engel oluşturmayacağını belirterek, "İmran Han ve bazı adayların seçim sonuçlarını ise koşullu olarak açıkladık. Değerlendirmelerimiz sonucunda karşı bir görüş ortaya çıkarsa oradaki seçimleri de geçersiz sayarız." dedi.

AA