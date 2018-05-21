Pakistan’da sıcaklar üç günde 65 can aldı

Pakistan basınına konuşan Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi, vakfa ait iki morga son üç günde gelen 114 cenazenin 65’inde ölüm nedeninin güneş çarpması olarak tespit edildiğini söyledi.

SICAKLIKLAR 45 DERECEYE KADAR ÇIKTI

Hayatlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 6 ila 78 yaşlarında olduğu ve evlerinde öldükleri bildirildi. Karaçi’de gün içerisinde 45 dereceye kadar çıkan sıcaklığın ve yüzde 78’e ulaşan nemin yanında elektrik kesintileri de hayatı olumsuz etkiliyor.

23 MAYIS'A KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Karaçi’ye elektrik sağlayan K-Electric, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilerken, halka elektriği tasarruflu kullanması çağrısı yaptı. Hint Okyanusu kıyısında bulunan Karaçi’de aşırı sıcak havaların 23 Mayıs’a kadar sürmesi bekleniyor.

AA