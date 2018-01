Pamela Spence kimdir?

Pamela Spence korkutacak

, ya da bilinen adıyla Pamela 23 Şubat 1973 yılında Almanya'nın Heidelberg şehrinde dünyaya geldi. İngiliz bir baba ve Türk bir annesi olan şarkıcı Pamela, babası NATO'da görevli olduğu için sürekli Almanya'da ikamet etti, annesiyle babasının ayrılması sonucu 15 yaşından itibaren Türkçe öğrendikten sonra, başlangıçta çeşitli televizyon dizilerinde roller üstlendi ve vokalistlik yaptı, daha sonra da çıkardığı üç albüm ile ün kazandı. Pamela, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunu.Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun.müzikalindeile birlikte rol aldı, "Lahmacun ve Pizza" dizisinde oynamış, Teoman'a vokalistlik yaptı.Sanatçı Burak Sergen'le kısa bir evlilik yaptı. 2004 yılının Haziran ayında Mucizeler Komedisi adlı müzikalde 'rolünü üstlendi. İlk albümü,uzun bir hazırlık döneminden sonra 1 Haziran 2002'de çıkardı.Rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü "Şehir Rehberi"ni ise 23 Kasım 2004'te piyasaya çıkardı, özellikle söz ve ezgileri bir anda kitlelerin diline yerleşiveren "İstanbul" isimli şarkı ile büyük başarı elde etti. 25 Mayıs 2006'da üçüncü albümüçıkardı. 2010 yılında elektronik müziğe geçerek dördüncü albümü "Stil Zengini"ni 9 Mart 2010'da yayınlandı. Albümün ilk klibi ise Duygu Güzelmeriç tarafından "Say What You Want" adlı şarkıya çekildi.