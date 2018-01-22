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Pamukkale'yi 2017’de 1,5 milyon turist ziyaret etti

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale'yi geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Pamukkale'yi 2017’de 1,5 milyon turist ziyaret etti
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün (DÖSİMM), 2017 yılı müze ve ören yerleri ziyaretçi rakamlarını açıkladığını belirtti.

Müze ve ören yerlerini ziyarette Pamukkale’nin yeni bir rekora daha imza attığını vurgulayan Gazi Murat Şen, "Pamukkale geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon misafiri ağırladı. Bu dönemdeki ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yüzde 53 arttı. Bu rekor artış, turizmcileri memnun etti, 2017’nin yıldızı Pamukkale oldu" ifadelerini kullandı.

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Ören yeri ve müzelerin vatandaşlara ayda bir ücretsiz olmasını talep  eden Gazi Murat Şen şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültür ve doğal varlıklarımızın yeni nesillere tanıtılabilmesi, geleceğe korunarak taşınabilmesi ancak vatandaşlarımız tarafından bilinçli bir şekilde tanınmasıyla olacaktır. İhale şartnamesinde otoyollar ve köprülerin ücretsiz olduğu günlerde ören yerlerinin de ücretsiz ziyarete açılması uygulamasının yer almasını ve çoğu Avrupa ülkelerinde gördüğümüz ayda bir pazar günü ören yeri ve müzelerin vatandaşlarımızın ziyaretine ücretsiz olmasını talep ediyoruz."

 


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