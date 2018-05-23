Pamukkale ilçesi Akhan, Karakurt Mahallelerinde dün öğlen saatlerinde ekili arazilerdeki anızların yakılması sonucu başlayan yangın, çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın havadan ve karadan 3 helikopter, 1 anfi uçak ve 20’ye yakın arazöz ve itfaiye aracının müdahalesi ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi.

Yangında çoğu niteliksiz orman diye adlandırılan yaklaşık 100 hektarlık alan zarar gördü. İçler acısı manzara ise yangın söndürülünce ortaya çıktı. Yangının Akham Mahallesi kısmında kalan bölgede onlarca arı kovanı alevler içinde kalırken, binlerce arı ise telef oldu. Yanan kovanlardaki peteklerin bal ile dolu olması ise dikkat çekti. Yanan kovanlardan dolayı oluşan maddi hasar ise bilinmiyor.

EKİPLERİN BÖLGEDEKİ NÖBETİ DEVAM EDİYOR

Yangının çıktığı bölgede Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dün akşamdan bu yana nöbet tutarken, ekiplerin zaman zaman soğutma çalışmaları yaptıkları gözlendi. Yangının çıktığı ormandaki ağaçların genç ağaç diye adlandırıldığı ve yaklaşık 15 yaşında oldukları belirtildi. Yangına havadan yapılan müdahalenin alevlerin büyümesini ve daha geniş bir alana yayılmasını önlediği kaydedildi. Söndürme çalışmaları esnasında çok sayıda ağaç da zarar gördü. Ekiplerin bir süre daha bölgede kalarak nöbet tutacakları kaydedildi.



