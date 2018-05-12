ÜZERLERİNE PAMUK DÖKÜLDÜ

19 Ekim 2017'de meydana gelen olayda, dedelerine ait tarlaya gidenkardeşler ile kuzenleritarlanın kenarında istiflenen pamuk yığınlarının arasında uykuya daldı.Çocuklar, traktörle getirilen tonlarca pamuğun üzerlerine dökülmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 3 çocuğun ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda çocukların pamuk yığınları arasında havasız kalmaları nedeniyle 'asfiksi' (boğulma) sonucu öldüğü belirtildi.Raporda, pamukların ilaçlı olmasından kaynaklı herhangi bir zehirlenme olduğuna dair ibare yer almazken, çocukların uykudayken pamuk yığınlarının üzerlerine devrilmesi sonucu boğuldukları ifade edildi.