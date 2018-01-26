Pancar yemeyi abarttı, idrarı ve sütü pembeye döndü!

PANCAR NEDEN ANNE SÜTÜNÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ?

Senim Tanay

Hem sütünden hem de idrarından kan aktığını düşünen kadın soluğu doktor yerine Facebook'ta aldı. Neyse ki düşündüğü gibi olmadı.İlk önce pancarı salatanın içinde tüketen daha sonra suyunu sıkıp içen kadına Facebook kullanıcıları, renk değişiminin pancardan kaynaklandğını söyledi. Sağdığı sütün tadına da bakan anne, sütün çok tatlı olduğunu ancak ilk tadını bilmediği için bir karşılaştırma yapamadığını söyledi. Kadın, sütünün ve idrarının ertesi gün normal renge döndüğünü, kendisine yardımcı olanlara minnettar olduğunu ifade etti.Pancar bitkisinin içinde renk verici çeşitli maddeler bulunur. Bu maddeler karotenoidler ve flavanoidler olarak bilinen fitokimyasal maddelerdir. Bunlar renk verici maddelerdir. Bilindiği gibi pancarın hem kök kısmı hem de yaprakları koyu kırmızı renktedir. Pancar yiyenlerin genellikle yüzde 10-15’inin idrarlarında renk değişikliği olur. Bu kişiler renk veren maddeleri idrar yolu ile vücuttan atarlar.Anne sütünü değiştiren diğer sebzeler arasında havuç, kabak, balkabağı, yeşil yapraklı sebzeler ve konsantre renkli diğer gıdalardır. (mynet.com)