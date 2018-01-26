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Pancar yemeyi abarttı, idrarı ve sütü pembeye döndü!

16 aylık oğlunun daha fazla süte ihtiyacı olduğunu düşünen ve sütü artırdığı gerekçesiyle pancar yiyen Avustralyalı kadın işi fazla abarttı. Hem sütü hem de idrarı pembe olmaya başlayan kadın, sütünden ve idrarından kan aktığını düşünerek yaşadığı durumu panikle Facebook'ta paylaştı

26 Ocak 2018, Cuma 17:56
Pancar yemeyi abarttı, idrarı ve sütü pembeye döndü!
Hem sütünden hem de idrarından kan aktığını düşünen kadın soluğu doktor yerine Facebook'ta aldı. Neyse ki düşündüğü gibi olmadı.

İlk önce pancarı salatanın içinde tüketen daha sonra suyunu sıkıp içen kadına Facebook kullanıcıları, renk değişiminin pancardan kaynaklandğını söyledi. Sağdığı sütün tadına da bakan anne, sütün çok tatlı olduğunu ancak ilk tadını bilmediği için bir karşılaştırma yapamadığını söyledi. Kadın, sütünün ve idrarının ertesi gün normal renge döndüğünü, kendisine yardımcı olanlara minnettar olduğunu ifade etti.

PANCAR NEDEN ANNE SÜTÜNÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ?

Pancar bitkisinin içinde renk verici çeşitli maddeler bulunur. Bu maddeler karotenoidler ve flavanoidler olarak bilinen fitokimyasal maddelerdir. Bunlar renk verici maddelerdir. Bilindiği gibi pancarın hem kök kısmı hem de yaprakları koyu kırmızı renktedir. Pancar yiyenlerin genellikle yüzde 10-15’inin idrarlarında renk değişikliği olur. Bu kişiler renk veren maddeleri idrar yolu ile vücuttan atarlar.

Anne sütünü değiştiren diğer sebzeler arasında havuç, kabak, balkabağı, yeşil yapraklı sebzeler ve konsantre renkli diğer gıdalardır. (mynet.com)
 


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