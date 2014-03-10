Panzerler eşliğinde çıkacaklar

Hüseyin Avni Aker Stadı’nda yaşanan gerginlik, maçın tatil edilmesiyle daha da arttı. Stattan çıkan bir grup taraftar, protokol tribünü önünde toplandı.



Fenerbahçe takımının çıkış yapacağı noktaya girmeye çalışan taraftarlar, bariyerleri aşmaya çalıştı. Araya giren polis taraftarlara müdahale etti. Taraftarlarla polis, protokol tribünü önünde birbirine girdi.



Polisle taraftarlar arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Polis Fenerbahçe kafilesinin çıkması için stat yanına panzer getirildi.