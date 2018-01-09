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Papa: Erdoğan'ın ziyaretinden memnuniyet duyarım

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ziyaret etmesinden memnuniyet duyacağını söyledi

Papa: Erdoğan'ın ziyaretinden memnuniyet duyarım
Papa Francesco, yeni yıl nedeniyle Vatikan'a akredite 183 ülkenin büyükelçisini Apostolik Saray'da ağırladı ve onlara hitaben bir konuşma yaptı. Dünya meselelerine değindiği hitabının ardından tek tek ellerini sıktığı misyon şeflerini selamlayan Papa, onlarla kısa birer sohbet gerçekleştirdi.
 

PAPA: ERDOĞAN'IN ZİYARET ETMESİNİ BEKLİYORUM


Toplantıya Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı da katıldı. Mehmet Paçacı, etkinliğin ardından selamlaşmaları sırasında Papa ile diyaloglarını aktardı. "Ben Papa'nın yeni yılını kutladım. O da bana, Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) kendisini ziyaret etmesini beklediğini ve bundan memnuniyet duyacağını söyledi. Biz de buna sevindiğimizi söyledik."

Büyükelçi Mehmet Paçacı, bu ziyaret konusunda girişimlere başlanıp başlanmadığına ilişkin bir soruya da, "Tarih belirleme konusunda bir çalışmamız var. İki taraf da bu ziyaretin olmasını istiyor. Ancak henüz tarih belli değil" diye karşılık verdi.

Mehmet Paçacı, bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleşeceğini de ekledi.

Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın verdiği bilgilere göre, Papa, yaptığı uzun konuşmasında Türkiye'ye de değindi. Konuşmasında sığınmacılar konusuna geniş yer veren Papa Francesco, onların tekrar vatanlarına dönmelerinin mümkün kılınmasının önemine değinirken, bu zor durum karşısında gösterdikleri çaba, çok sayıda sığınmacıyı ağırlamaları nedeniyle Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın uluslararası toplum tarafından takdir edilmesi ve onlara destek verilmesi gerektiğini söyledi.


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