15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Papa Francesco'an Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini ziyaret etmesinden memnuniyet duyacağını söyledi. Papa Francesco, yeni yıl nedeniyle Vatikan'a akredite 183 ülkenin büyükelçisini Apostolik Saray’da ağırladı.

Papa Francesco'an Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama
Dünya meselelerine değindiği hitabının ardından tek tek ellerini sıktığı misyon şeflerini selamlayan Papa, onlarla kısa birer sohbet gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı da katıldı. Mehmet Paçacı, etkinliğin ardından selamlaşmaları sırasında Papa ile diyaloglarını şöyle aktardı:

“Ben Papa’nın yeni yılını kutladım. O da bana, Cumhurbaşkanımızın kendisini ziyaret etmesini beklediğini ve bundan memnuniyet duyacağını söyledi. Biz de buna sevindiğimizi söyledik.”


"TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL"


Büyükelçi Mehmet Paçacı, bu ziyaret konusunda girişimlere başlanıp başlanmadığına ilişkin bir soruya da, “Tarih belirleme konusunda bir çalışmamız var. İki taraf da bu ziyaretin olmasını istiyor. Ancak henüz tarih belli değil” diye karşılık verdi.

Paçacı, bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleşeceğini de ekledi.

Büyükelçi Paçacı'nın verdiği bilgilere göre, Papa, yaptığı uzun konuşmasında Türkiye’ye de değindi. Konuşmasında sığınmacılar konusuna geniş yer veren Papa Francesco, onların tekrar vatanlarına dönmelerinin mümkün kılınmasının önemine değinirken, bu zor durum karşısında gösterdikleri çaba, çok sayıda sığınmacıyı ağırlamaları nedeniyle Türkiye, Ürdün ve Lübnan’ın uluslararası toplum tarafından takdir edilmesi ve onlara destek verilmesi gerektiğini söyledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Keçi Adası sorusu: Bu ada kimin?

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Keçi Adası sorusu: Bu ada kimin?
Mehmet Metiner'den Abdullah Gül yorumu

Mehmet Metiner'den Abdullah Gül yorumu
Aldığı mobilyaların parasını ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan savunma: Erdoğan'ı destekliyorum

Aldığı mobilyaların parasını ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan savunma: Erdoğan'ı destekliyorum
22 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 56 asker gözaltında

22 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 56 asker gözaltında
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
2017'de Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu?

2017'de Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu?
Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Abdullah Gül açıklaması

Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Abdullah Gül açıklaması
Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (İstanbul kar tahminleri)

Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (İstanbul kar tahminleri)
Son Dakika...Bahçeli'den CHP'li Özgür Özel'e 'patron çıldırdı' yanıtı

Son Dakika...Bahçeli'den CHP'li Özgür Özel'e 'patron çıldırdı' yanıtı
Doktora tezinden: İşe alımlarda burçlara bakılsın

Doktora tezinden: İşe alımlarda burçlara bakılsın