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Papa Franciscus Şili'ye geldi, ülke karıştı

Şili'de temaslarda bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un, Araucania bölgesine düzenlediği ziyaret öncesinde 2 kilisenin ve 3 helikopterin ateşe verildiği bildirildi

Papa Franciscus Şili'ye geldi, ülke karıştı
Savcı Enrique Vasquez, basına yaptığı açıklamada, bugün Collipulli kentinde yakılan kiliseyle ilgili başlatılan soruşturmada müfettişlerin, olay yerlerinde "Mapuçeli mahkumların serbest bırakılmasını" talep eden broşürler bulduğunu belirtti.

3 HELİKOPTER YANDI


Mapuçe yerlilerinin yaşadığı Araucania bölgesine komşu Curanilahue kentinde, yangın söndürme çalışmalarında kullanılan iki helikopterin tamamen, bir helikopterin de kısmen yandığını ifade eden Vasquez, olay yerinde Mapuçeler yanlısı broşürler bulunduğunu açıkladı.

11 KİLİSE SALDIRIYA UĞRADI


General Diego Olate da basına verdiği demeçte, Panguipulli'de de bir kilisenin ateşe verildiğini ve olay yerinde bir broşür bulunduğunu kaydetti. Ülkede yaklaşık bir haftada, çoğu Araucania bölgesinde, en az 11 kilisenin saldırıya uğradığı bildirildi. Nedeni ve failleri henüz tespit edilemeyen saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

PAPA FRANCİSCUS'TAN ŞİDDETE SON VERME ÇAĞRISI


Araucania bölgesinin başkenti Temuco'da, çoğu Mapuçe yerlisi yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı kalabalığa hitap eden Papa Franciscus, şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu.

Mapuçelere şiddetten kaçınmalarını söyleyen Papa Franciscus, yeniden yapılanma kültürünün şiddete dayalı olamayacağını vurgulayarak, "Kendinizi, başkalarına zarar vererek ifade edemezsiniz. Çünkü bu, yalnızca daha fazla şiddete ve bölünmeye yol açar." dedi.

MAPUCE HALKI NE İSTİYOR?


Papa, aynı zamanda, hükümetten yalnızca yerlilerle anlaşma müzakere etmelerini değil aynı zamanda bu anlaşmaları fiilen yerine getirmelerini talep etti. 
Şili'de etnik bir topluluk olan Mapuçe halkından bazı radikal gruplar, son yıllarda ormanlık alanları, çiftlikleri ve kiliseleri yakarak, atalarına ait olduğunu iddia ettikleri toprakların iadesini talep ediyor.

Adları kendi dillerinde "toprağın halkı" anlamına gelen Mapuçeler, 300 yıl boyunca İspanyol işgaline karşı mücadele ettikten sonra 19. yüzyılda aldıkları askeri yenilgilerle Şili'nin başkent Santioago'nun 800 kilometre güneyindeki Araucania bölgesine yerleşti. Yerlilerin boşalttığı bölgeler ise zamanla Avrupalı yerleşimciler tarafından sömürgeleştirildi.


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