Papa tüm dünyayı oruç tutmaya çağırdı

Papa Francis tüm Katolik dünyasını ve diğer dinlere inananları, 23 Şubat’ta "şiddete ve savaşa hayır” demek için" dua etmeye, oruç tutmaya ve barış girişimlerinde bulunmaya çağırdı

Papa tüm dünyayı oruç tutmaya çağırdı
Aziz Peter Meydanı'nda binlerce kişiye konuşan Papa Francis, bu çağrıyı dünya genelinde birçok ihtilafın “trajik bir şekilde uzaması sebebiyle” yaptığını söyledi. Papa konuşmasında, “Herkesin kendi vicdanına Tanru huzurunda ‘barış için ne yapabilirim' diye sorması gerekir” dedi.

23 Şubat, Katolik Kilisesi mensuplarının oruç tuttuğu ve hayır yaptığı, tövbe ettikleri Paskalya öncesi perhiz haftasının ilk Cuma gününe denk geliyor.

Katolik ve Hıristiyan olmayanları da bu girişime özellikle davet eden Papa, dua ve oruçların Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki siyasi karışıklıklara ve Güney Sudan'da hala süren iç savaşa ithaf edilebileceğini söyledi.

Papa gittikçe yaygınlaşan “israf kültürünü” de eleştirdi ve Madagaskar'da tufan felaketinin ardından zor durumda kalanlara da iyi dileklerini iletti. 

DHA


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