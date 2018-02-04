Papa tüm dünyayı oruç tutmaya çağırdı

Nazlı Erdol

'nda binlerce kişiye konuşan, bu çağrıyı dünya genelinde birçok ihtilafın “trajik bir şekilde uzaması sebebiyle” yaptığını söyledi.konuşmasında, “Herkesin kendi vicdanına Tanru huzurunda ‘barış için ne yapabilirim' diye sorması gerekir” dedi.23 Şubat, Katolik Kilisesi mensuplarının oruç tuttuğu ve hayır yaptığı, tövbe ettikleriöncesi perhiz haftasının ilk Cuma gününe denk geliyor.veolmayanları da bu girişime özellikle davet eden, dua ve oruçların'ndeki siyasi karışıklıklara ve'da hala süren iç savaşa ithaf edilebileceğini söyledi.Papa gittikçe yaygınlaşan “israf kültürünü” de eleştirdi ve'da tufan felaketinin ardından zor durumda kalanlara da iyi dileklerini iletti.