Papaz Brunson’un eşi günler sonra evden çıktı FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın eşi Norine Brunson, 5 gün sonra kilisedeki pazar ayini için evinden çıktı.