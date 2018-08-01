Şu ana kadar Aytaç Kara, Badji ve Lima’yı renklerine bağlayan Bursaspor’da tek gündem golcü. Yeşil- Beyazlılar, lig başlamadan yıldız bir santforu transfer etmek amacında.

Timsah, Doumbia’yı listesinde bulundururken, gündemdeki 1 numaralı isim ise Papiss Cisse.

Günlerdir Senegalli futbolcu ile pazarlık halinde olan Bursaspor, mutlu sona çok yaklaştı. Arada çok ufak farkların kaldığı öğrenilirken, kısa zamanda son pürüzlerin çözülmesi bekleniyor. Newcastle United’dan ayrıldıktan sonra 2016’da Çin’e giden Cisse, SD Luneng kulübünden bonservisini bedelsiz olarak alacak.

B PLANI DOUMBİA

Premier Lig kariyerinde 117 maça çıkıp 37 gol atan 33 yaşındaki yıldız futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Cisse konusunda sıkıntı çıkması ihtimaline karşılık Doumbia’yla da temaslar henüz noktalanmış değil. Bursaspor, golcü dışında en az 2 transfer daha yapacak.

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