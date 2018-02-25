Papua Yeni Gine'de deprem

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Papua Yeni Gine'de deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'de, merkezi üssü ülkenin doğusundaki Lagaip-Porgera şehrinin 89 kilometre güney batısı olan 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ


Yerin 35 kilometre altında meydana gelen depremin TSİ 20.44'de olduğu kaydedildi.

Can kaybı ve maddi hasar konusunda henüz bilgi verilmedi.

ABD Pasifik Tsunami Alarm Merkezinden (PTWC) yapılan açıklamada ise depremin karada olması sebebiyle herhangi bir dev dalga oluşmasının beklenmediği ve tsunami alarmı verilmediği belirtildi.

AA


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