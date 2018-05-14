Flamengo'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Paqueta, Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi.

İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre Serie A'da üst üste 7. kez şampiyon olan Juventus, 1997 doğumlu oyuncunun transferi için harekete geçti. Transfer görüşmeleri için Brezilya'ya bir heyet gönderen siyah beyazlı ekibin bu transfer Beşiktaş, Valencia ve Lazio'yu geride bırakmak istediği kaydedildi.

Bu sezon Brezilya Serie A'da 4 maça çıkan Brezilyalı isim 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Paqueta'nın serbest kalma bedelinin 50 milyon euro olduğu konuşuluyor. (Ajansspor)