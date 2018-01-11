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Para üstü tartışmasında taksiciyi bayıltana kadar dövdüler

Çorum'da para üstü nedeniyle çıkan tartışmada, 54 yaşındaki taksi şoförü Esat Çınar’ı dövüp dişini kıran ve yüzünü tanınmayacak hale getiren iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı

11 Ocak 2018, Perşembe 17:28
Para üstü tartışmasında taksiciyi bayıltana kadar dövdüler
Çorum'da taksici Esat Çınar’ın aracına binerek Bahçelievler Mahallesi’ndeki Bağlar mevkiine giden V.A. (27) ile R.K. (21), iddiaya göre, para üstünü eksik verdiği gerekçesiyle taksi şoförü ile tartışmaya başladı.
 

HEM DÖVDÜLER, HEM DE ÜZERİNDEKİ PARALARI ALIP KAÇTILAR


Tartışmanın büyümesi üzerine Çınar’ı döven saldırganlar üzerindeki bir miktar parayı da alarak kaçtı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çınar, tedaviye alındı.

İki şüpheli daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
 

"20 LİRA VERİP '100 LİRA VERDİK' DEDİLER"


Taksi şoförü Esat Çınar, şöyle dedi: "Taksici olarak ekmek parası kazanıyoruz. Kimseyle bir husumetimiz yok. Olayda benim hiçbir kabahatim ya da tahrikim olmadı. Taksi ücreti olarak bana 100 TL verdiklerini iddia ettiler. Ben de 20 TL verdiklerini söyledim. Sonra da beni dövdüler. Aldığım darbelerle bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Dişlerim kırıldı, yüzüm tanınmayacak hale geldi."

Şüpheliler V.A. ve R.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)


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