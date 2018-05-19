Paraguay da İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e nakledecek ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de tüm dünyanın tepkisini çeken Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından sonra, 14 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararıyla açılış yapılmış, İsrail askerlerinin bu kararı protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 63 kişi yaşamını yitirerek, binlerce kişi de yaralanmıştı. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı karara rağmen, ABD ve Guatemala'dan sonra Latin Amerika ülkelerinden Paraguay da önümüzdeki günlerde İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e nakledeceğini duyurdu.