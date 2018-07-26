Paraguay Tarım Bakanı uçak kazasında öldü

Sivil Havacılık yetkilisi Ruben Aguilar, özel bir şirkete ait çift motorlu Beechcraft Baron 58 tipi uçağın Ayolas kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra başkent Asuncion’un 380 kilometre doğusunda bataklık bir bölgeye düştüğünü açıkladı.

UÇAĞIN DÜŞME SEBEBİ BİLİNMİYOR

Kazada, uçakta bulunan Tarım Bakanı Luis Gneiting, Bakan Yardımcısı Vicente Ramirez, birinci pilot ve yardımcısının hayatlarını kaybettiği bildirildi. Aguiler, uçağın düşme sebebinin henüz bilinmediğini ve araştırmalara devam edildiğini belirtti.

AA