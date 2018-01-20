Paralar Mobil’e akıyor 

Coğrafi işaret için sırada kiraz var
Pazarlamada mobilin etkisi her geçen yıl en az iki kat artıyor. 202'ye kadar bütçelerin en az dörtte biri mobil pazarlamaya akacak. Öncelik, Facebook, Instagram ve Youtube'da. Ancak içerik sorunu bir türlü çözülemiyor
- Bütçe artışı bekleyenlerin yüzde 73’ü bütçelerde yüzde 25 civarı bir artış beklerken, yüzde 2’si yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme öngörüyor.
- 5 yıl içerisinde, pazarlamacıların yüzde 60’tan fazlası bütçelerinin yüzde 25’ten fazlasını mobile yatıracak.
- Pazarlamacıların yüzde 61’i önümüzdeki 5 yıllık sürede toplam bütçelerinin dörtte birini mobile ayıracak.
- Mobil pazarlamada ilk tercih Facebook olurken, Instagram yüzde 82 ile ikinci, Twitter yüzde 80 ile üçüncü, YouTube yüzde 77 ile dördüncü, Snapchat yüzde 9 ile dördüncü konumda.
- Mobilden canlı yayın önemini artırmış durumda. Anketi cevaplayanların yüzde 39’u mobilden canlı yayını kullanmayı planlıyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 24 seviyesindeydi.
- Anketi cevaplayanların yüzde 29’u mobil içerik üretimini pazarın büyümesine en büyük engel olarak görmekte.