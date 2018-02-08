Paraları transferde kaybolanlar için son 4 gün

Büşra Kamış

Federal Alman Kriminal Dairesi, Almanya’da çok sayıda banka müşterisin para transferinde dolandırıldığını anımsatarak mağdur olan müşterilerin tazminat hakları için www.westernunionremission.com adresinden bilgi almalarını istedi.Almanya ve çoğu Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye para transferinde en çok tercih edilen bankaların başında gelen Western Union’un çok sayıda Türk müşterisi bulunuyor. Yerine ulaşmayan kayıp paralarla ilgili araştırmanın bir yıl sürmesi tahmin ediliyor.Parası yerine ulaşmayan, dolandırılan müşteriler için haklarını aramak için sadece dört gün kaldı.