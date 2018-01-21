Paramolar koruma altına alındı

Kolombiya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde su kaynağına sahip 37 paramodan 30’u, madencilik ve tarım gibi faaliyetlere kapatılarak koruma altına alındı

Paramolar koruma altına alındı
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, daha önce 23’ü koruma altına alınan paramolardan 7’sinin daha sınırlarını belirleyerek koruma altına  alan kararnameyi Cesar yönetim bölgesinde yapılan törenle imzaladı.

Santos, Codazzi kenti kırsalındaki Perija Paramosu'nun yakınında  bulunan askeri üsteki imza töreninde yaptığı konuşmada, paramoları koruma yönünde  atılan adımların da barışın inşasının ve toplumsal uzlaşının bir parçası olduğunu  ifade etti.
 
Dünyada sadece 6 ülkenin paramolara sahip olduğunu kaydeden Santos,  “birer su fabrikası olan bu ekosistemlerin” yarısının Kolombiya’da bulunduğunu  hatırlattı.
 
“Burada imzaladığımız kararname ile daha önce 23’ünü sınırlandırarak  koruma altına aldığımız paramolara 7 tane daha ekliyoruz.” diyen Santos, görev  süresinin dolacağı 7 Ağustos’a kadar ülkedeki 37 paramonun tamamını koruma altına  alacağını vurguladı.
 
Devlet Başkanı Santos, koruma altına alınan paramolarda madencilik ve  tarım gibi faaliyetlerin yapılamayacağını açıkladı.
 
Törene Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo da  katıldı.
 

Paramolar

 
Ağaçlara pek rastlanmayan ve birçok çeşidin yanında nemden su üreten  büyük tropikal bitkilere sahip paramolar, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliklerde  bulunuyor.
 
Dünyada, barındırdıkları biyoçeşitlilik ve ekosistem ile benzersiz  görülen ve And Dağları kuşağının Ekvador bölgesinde rastlanan paramoların yarısı  Kolombiya sınırların içinde yer alıyor.
 

Kolombiya’daki paramo tartışması
 

Kolombiya Ulusal Teftiş Kurulu geçen yıl kasım ayında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne, (UNESCO) Paramo’ların Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesi amacıyla başvuruda bulunmuştu.
 
Bu gelişme öncesinde ise Santurban Paramo’sunda Birleşik Arap  Emirliklerinin (BAE) altın madeni açmak istediğine yönelik haberlerin ardından  tartışmalar çıkmış, ülke genelinde “Ulusal Çevre Hareketi” adıyla toplanan  çevreciler Ibague kentinde bir araya gelmişti.
 
Örgütler, ülkedeki seçim sisteminin uygulayıcılarından  "Registraduria"ya çağrıda bulunmuş ve söz konusu bölgede olası bir maden çalışmasının halk oylamasıyla bölge insanına sorulmasını istemişti.?
 
Ayrıca ülke basınındaki haberlere göre, Bucaramanga Belediye Başkanı  Rodolfo Hernandez, BAE'lilerin altın çıkarmayı planladıkları bölgenin su  kaynaklarına çok yakın olması dolayısıyla hükümete tepki göstermişti. 
 
Açıklamaları reddeden Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis  Gilberto Murillo ise söz konusu madenin Santurban Paramosu'nun dışında yer  aldığını ve ruhsatlandırma sürecinin de hükümetin değil, Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesinin yetkisinde olduğunu ifade etmişti.

AA


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