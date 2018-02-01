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Paranın geçmediği mağaza

Bursa’nın Gemlik ilçesinde "sevgi mağazası" ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Paranın geçmediği mağaza
Gemlik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren "sevgi mağazası", ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor.Kullanılmayan ikinci el giysi ve ev eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği mağazadan her ay ortalama 500 kişi yararlanıyor. Yeni çarşı içinde 5 yıldır hizmet veren sevgi mağazası, kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi ve ev eşyalarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor.

BU MAĞAZADA PARA KULLANILMIYOR


Hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arası açık olan mağazada para kullanılmıyor. Evlerimizdeki işe yarar durumda olup kullanılmayan eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturan mağazadan faydalanmak isteyenlerden kimlik bilgileri dışında herhangi bir şey istenmiyor.



“Belediyecilik sadece bir şehrin cadde, sokak ve imar işleriyle ilgilenmek değildir” diyen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Şehrin çehresinin mükemmelliği kadar, o şehirde yaşayan insanların sosyal açıdan huzurlu ve mutlu olmaları da bizim sorumluluğumuzun bir parçasıdır” dedi.

(Hurşit Topal / İHA)


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