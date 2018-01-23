Paranızı SGK'da unutmayın!

24 MAAŞA KADAR



İŞ GÖRMEZLİK HAKKI



CENAZE İÇİN DE VAR



DOĞUM İZNİ PARASI



EMZİRME YARDIMI



HASTAYA YOL PARASI



EMEKLİ OLAMAYANA

İdil Janet Demiray

Halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımı, düğün telaşıyla unutulan en önemli ödemelerden. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşların vefatı halinde bekar kız çocukları yetim aylığı alıyor. Kız çocukları evlenince de 24 maaş kadar çeyiz parası alıyor. Yetim maaşı 1000 liraysa, 24 bin lira ödeniyor. Bunun için evlenirken SGK’ya dilekçe vermek yetiyor.Raporlu işçilerin istirahatte oldukları her gün için 40 lira iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunuyor. Ama hastalık nedeniyle SGK’ya kimse başvuru yapıp da bu paraları almıyor. Çünkü çoğu kişi bu ödemeden habersiz.Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ölen sigortalının hak sahiplerine (eş, anne-baba veya çocuklarına) cenaze ödeneği veriliyor. Bu para 2018 itibarıyla 595 lira olarak ödeniyor. Unutulan ödenek 5 yıl içinde başvuru yapılırsa alınabiliyor. SGK bu ödemeyi 3 yıldır yapıyor.Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan sigortalı anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 5050 lira. Bu, maaşa göre 37 bin liraya kadar çıkıyor. Çoğu annenin farkına dahi varmadığı bu ödemenin, yatıp yatmadığı turkiye.gov.tr’den kontrol edilebilir.SGK, anneye, anne sigortalı değilse babaya her doğumda 149 lira ödüyor. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.En çok unutulan ödemeler arasında ‘yol parası’ geliyor. Eğer bulunduğunuz ilde, örneğin; Ağrı’daysanız tedavi için İstanbul’a gitmeniz gerekiyorsa ve sevkiniz gerçekleştiyse uçak masrafına kadar SGK ödemek zorunda. Gidilen şehir, ülke ve hastaneye göre yolluk ödeneği değişiyor. Ancak hastalık telaşıyla bu paralar unutulup gidiyor.Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.