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Parçaladığı tilki ve doğanla poz verip sosyal medyadan paylaştı

Sakarya’da silahla vurduğu doğan ve ezip parçalayarak öldürdüğü tilkiyle fotoğraf çekilip "Ben ateş etmem ezer geçerim" notuyla paylaşan Özcan Demir, sosyal medyada büyük tepki çekti

23 Ocak 2018, Salı 16:26
Parçaladığı tilki ve doğanla poz verip sosyal medyadan paylaştı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Özcan Demir, ormanlık alanda bir tilkinin üzerinden ciple geçti, nişan aldığı doğanı silahla öldürdü. Hayvanları katleden Özcan Demir doğan ve tilkinin paramparça olmuş haliyle fotoğraf çekip bunu "Sabah kuşu buna diyorlar galiba" ve "Ben ateş etmem ezer geçerim" notuyla paylaştı.

TEPKİ GÖRÜNCE FOTOĞRAFI SİLDİ

Bu paylaşımı gören Sakaryalı ve Türkiye genelinden hayvansever yüzlerce kişi büyük tepki gösterdi.



Fotoğrafların altına yorumlar yazanlar Özcan Demir hakkında BİMER ve çeşitli kurumlara şikayette bulundu.

Paylaşımı yapan genç ise parçalanan tilkinin fotoğrafını kısa bir süre sonra hesabından sildi.

Aziz GÜVENER/DHA


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