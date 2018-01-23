Parçaladığı tilki ve doğanla poz verip sosyal medyadan paylaştı

TEPKİ GÖRÜNCE FOTOĞRAFI SİLDİ

Senim Tanay

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Özcan Demir, ormanlık alanda bir tilkinin üzerinden ciple geçti, nişan aldığı doğanı silahla öldürdü. Hayvanları katleden Özcan Demir doğan ve tilkinin paramparça olmuş haliyle fotoğraf çekip bunu "Sabah kuşu buna diyorlar galiba" ve "Ben ateş etmem ezer geçerim" notuyla paylaştı.Bu paylaşımı gören Sakaryalı ve Türkiye genelinden hayvansever yüzlerce kişi büyük tepki gösterdi.Fotoğrafların altına yorumlar yazanlar Özcan Demir hakkında BİMER ve çeşitli kurumlara şikayette bulundu.Paylaşımı yapan genç ise parçalanan tilkinin fotoğrafını kısa bir süre sonra hesabından sildi.