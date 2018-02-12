Parçalanmış cesetleri 'Abrek' bulacak

Büşra Kamış

AFAD il merkezinde başlayan seminere, konunun uzmanı çeşitli üniversitelerde görevli bilim insanlarıyla, ilgili birimlerin temsilcileri katıldı. Özellikle adli olaylarda kayıpların bulunması, teşhis ve kimlik tespitindeki yeni metotlar ve çalışmaların değerlendirildiği 3 gün sürecek seminerde, görüş alışverişinde bulunularak tecrübe paylaşımı yapılacak.Seminerde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, kendisinin de hukuk fakültesi mezunu olduğunu ve adli tıp derslerinin ilgisini çektiğini söyledi. Tunceli'de valilik yaptığı dönemde başından geçen bir olayı anlatan Kaymak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Valilik yaptığım dönemde terörle mücadelede ciddi şekilde operasyonlar yürütülüyordu. Orada bir olay olmuştu. Teröristlerin bulunduğu nokta tespit edildi ve orayı uçaklarımız bombaladı. Orada 13-14 terörist öldürüldü. Olaydan sonra bunların cesetlerini adli tıp kurumuna gönderdik. Bir teröristin cesedinin kemiklerini aldık. Kayadan oluşan bir mağarada saklandıkları için, attığımız bomba da güçlü olunca teröristin kemikleri yanık şekildeydi. Adli tıp da bunun kime ait olduğunu tespit edemiyor. Teröristin aileleri de açlık grevleri yaparak bizi Tunceli'de 3-4 ay oyaladılar. Örgüt de bunu propaganda olarak kullanıyordu. O gün 'kemik şu kişiye aittir' denilebilseydi rahat edecektik. Bilim de bunu söyleyemeyince 3-4 ay uğraştık. Çözüme ulaşılamayan olaylar insanları mutsuz ediyor. O anlamda bu çalışmalar çok önemlidir."AFAD Müdür Vekili Yusuf Aysu ise kayıp vakaları ile sadece afet durumlarında değil, çeşitli adli olaylarda da karşılaştıklarını kaydetti. Sebebi ne olursa olsun kayıpların adli olaylar olduğuna işaret eden Aysu, şöyle konuştu:"Bu olaylarda adli makamlarımız, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimiz ile birlikte tüm kolluk birimleri, beraberinde AFAD'ın arama kurtarma ekipleri, itfaiye personelleri, UMKE personelleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları görev yapmaktadır. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp kişilere kısa zamanda ulaşılabildiği gibi uzun yıllar çözülememiş olayların da olduğu görülmektedir. Artan olay çeşitleri ve koşullarının değişmesi gibi faktörler kayıp kişilerin arama çalışmalarında yürütülen faaliyetlere çok yönlü yeni yaklaşımlar getirilmesini ve bilimsel yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun için biz de Türkiye'de sadece bizim emrimizde bulunan 'Abrek' adlı ceset arama köpeğimizi sadece ceset değil, insanlara ait kan ve kemik parçalarını bulması için de eğitiyoruz."Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı da adli hipnozun varlığını Sağlık Bakanlığının 2 yıl önce kabul ettiğini belirterek, "Ama mahkemelerde hipnozu kullanamıyoruz. Amerika'da FBI ve Avrupa mahkemeleri bunu çok kullanıyorlar. Tanıklardan elde ettikleri bilgileri kesin delil olmasa bile ön delil olarak artık günümüzde kabul ediyorlar." ifadesini kullandı.Suçlu ile uğraşırken yeni alanlar geliştirmek zorunda olduklarını aktaran Prof. Dr. Hancı, "Uyku adli tıbbı bizi yakından ilgilendiriyor. Ölümden sonra cesedin üzerine hemen böcekler geliyor ve yemeye başlıyorlar. 3 böcek cesedi bir aslandan daha kısa sürede yiyor. Biz bunlar sayesinde kişinin öldüğü yeri ve ölüm zamanını tespit edebiliyoruz. Her böceğin yaşadığı bölge farklılık gösteriyor. Böcekler cinayetin görgü tanıklarıdır." diye konuştu.Seminerin ardından Samsun AFAD biriminde bulunan 'Abrek' adlı Belçika kurdu cinsi ceset arama köpeği, katılımcılara gösteri yaptı. Abrek, çakıl taşlarının arasına gizlenmiş bir insana ait kan kokusunu, birkaç dakika içinde tespit etti.Seminerde katılımcılara insan iskelet anatomisi, kemiklerin radyolojik görünümleri, parçalı kemiklerden insan, hayvan kemiklerinin ayırt edici özellikleri, olay yeri inceleme gibi konularda bilgi verileceği belirtildi.Seminere Amasya, Ankara, Giresun, Şırnak, Tokat, Kastamonu, Nevşehir, Kayseri ve İstanbul'dan öğretim görevlileri ile AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri JAKEM Komutanlığı, JÖAK Komutanlığı, Adalet Bakanlığı Samsun Adliyesi, Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katıldı.