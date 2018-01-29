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Parfüm koleksiyonunuza yenisini ekleyin

İçeriğindeki karşı konulamaz meyve aromaları ve taze çiçeklerin kokusu ile bağımlılık yaratacak Japanese Cherry Blossom Strawberry Kiss ile tanışın

Parfüm koleksiyonunuza yenisini ekleyin
Çiçek ve meyve notalarının muhteşem birlikteliğini arayanların vazgeçilmezi olmaya aday Japanese Cherry Blossom Kiss elle toplanmış kiraz çiçekleri ve taze çileklerden elde edilen lezzetli kokusuyla baharın tazeleyici notalarını önünüze seriyor. Hayvanlar üzerinde teste karşı olan The Body Shop, her ürününde olduğu gibi yeni parfüm serisinde de hayvanlar üzerinde yapılan deneylere hayır diyor.

Japanese Cherry Blossom Strawberry Kiss koleksiyonuna ait Eau De Toilette’ı ilk sıktığınızda ruhunuza enerji dolu bir hava katıyor. Koleksiyonun tüm ürünlerini kullandığınızda gün boyunca teninizde lezzetli, meyvemsi ve tatlı bir koku hissedeceksiniz.



Strawberry Essential Selection vücut bakım setinde sizi çilek bahçelerine götürecek Duş Jeli, Body Butter, Vücut Peelingi, Sabun ve Banyo Lifi bulunuyor. İçeriğinde yer alan Etiyopya balı sayesinde cildinizde yumuşaklık sağlayan duş jeli ile kirlerden arınırken, vücut kremi ile gün boyunca vücudunuzun hak ettiği nemi cildinize sağlayabilirsiniz.
 
The Body Shop’un Sevgililer Günü’ne özel hediye setlerinin cazibesini ürün ambalajlarında da göreceksiniz.  Narin çiçek kokuları, baş döndürücü fındık aromaları ve karşı konulmaz lezzette meyvelerden oluşan setlerin arasında mükemmel vücut bakım tecrübesini bütünüyle yaşatan Strawberry Treats hediye setinde çilek aromalı Duş jeli (250ml), Vücut Kremi (200ml) ve Banyo Lifi bulunuyor. Ayrıca Strawberry Beauty Bag hediye seti ile seyahatlerinizde de her daim bakımlı olmayı başarabilirsiniz. Seyahat boy ürünlerden oluşan setin içerisinde sabun içermeyen Duş Jeli, Vücut Kremi, Şampuan  ve Saç Kremi bulunuyor.



Strawberry Essential Selection vücut bakım setinde sizi çilek bahçelerine götürecek Duş Jeli, Body Butter, Vücut Peelingi, Sabun ve Banyo Lifi bulunuyor. İçeriğinde yer alan Etiyopya balı sayesinde cildinizde yumuşaklık sağlayan duş jeli ile kirlerden arınırken, vücut kremi ile gün boyunca vücudunuzun hak ettiği nemi cildinize sağlayabilirsiniz.
 
The Body Shop’un Sevgililer Günü’ne özel hediye setlerinin cazibesini ürün ambalajlarında da göreceksiniz.  Narin çiçek kokuları, baş döndürücü fındık aromaları ve karşı konulmaz lezzette meyvelerden oluşan setlerin arasında mükemmel vücut bakım tecrübesini bütünüyle yaşatan Strawberry Treats hediye setinde çilek aromalı Duş jeli (250ml), Vücut Kremi (200ml) ve Banyo Lifi bulunuyor. Ayrıca Strawberry Beauty Bag hediye seti ile seyahatlerinizde de her daim bakımlı olmayı başarabilirsiniz. Seyahat boy ürünlerden oluşan setin içerisinde sabun içermeyen Duş Jeli, Vücut Kremi, Şampuan  ve Saç Kremi bulunuyor.
 


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