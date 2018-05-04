Paris Hilton'a podyumda Türk mankenler eşlik edecek



DÖRDER AYRI KIYAFET SERGİLENECEK

Can Hakman

organizasyonundan yapılan açıklamada, 10 Haziran'da'da gerçekleştirilecek büyük şovda Paris Hilton'un podyuma çıkacağı belirtildi.Ünlü mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy'un da podyumda Hilton ile yürüyeceği kaydedildi.'un bu kez Türkiye'nin ünlü isimlerinin yer aldığı "" ile gündeme geleceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Geçtiğimiz yıl Brezilyalı modellerve'u aynı anda podyuma çıkartarak 'Brezilyalı Melekler' ile dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, 7-12 Haziran'da Antalya'yı modanın merkezi yapacak."'ta gerçekleştirilecek defilede'a eşlik edecek mankenlerin çeşitli firmaların sonbahar ve kış kreasyonlarından oluşan dörder ayrı kıyafet sergileyeceği belirtildi.Koreografisini Öner Evez'in hazırlayacağı defilede yerli ve yabancı 60 mankenin görev alacağı ifade edildi.AA