Antalya’da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’un yıldızı Paris Hilton, 10 Haziran’daki defileye baş manken olarak çıkacak.

Belek Turizm Merkezi’nde kurulacak podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından Türkçe, ’Merhaba Türkiye’ diye başlayan bir mesaj paylaştı. Özel tasarım bir görselle paylaştığı mesajına İngilizce devam eden Paris Hilton, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Türkiye, 10 Haziran’da Dosso Dossi Fashion Show'da görüşmek üzere, hepinizi seviyorum."

Instagram hesabında 8 milyon 700 bin, Facebook hesabında ise 7 milyon 500 bin takipçisi bulunan Paris Hilton’un mesajı, yoğun ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.

TÜRK MANKENLERLE AYNI PODYUMDA

Dosso Dossi Fashion Show ve bir firmanın ortaklaşa 10 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirilecek büyük şovun yıldızı Paris Hilton’a Türkiye’den Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy eşlik edecek.