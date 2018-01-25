Paris Saint-Germain’in kalecisi Kevin Trapp’ın sevgilisinden yatak odası itirafları!

Paris Saint-Germain
’de forma giyen Alman kaleci Kevin Trapp’ın
kız arkadaşı Izabel Goulart,
ilişkilerine dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu.
Bu sezon Alphonse Areola’nın arkasında kalan ve 5 resmi maçta görev alabilen Kevin Trapp
’in kız arkadaşı Goulart
bir YouTube kanalı röportaj verirken cinsel hayatlarıyla ilgili de detaylar verdi.
33 yaşındaki eski Victoria Secret modeli Goulart, 3 yıldır birlikte oldukları Trapp
’in takımı maç kaybettiğinde ne kadar hazırlık da yapsa seks yapamadıklarını açıkladı.
Goulart
, “Kevin
ile haftada dört-beş kez sevişiyoruz. Ancak önemli bir maç oynadıklarında ve takımı kaybettiğinde, ne kadar güzel hazırlansam, tırnaklarımı yapıp, en iyi iç çamaşırımı da giysem yine de o gece seks yapamıyoruz” dedi.
Kazandıklarında Trapp
’in ruh halinin değiştiğine de dikkat çeken Goulart
, “Ancak takımının kazandığı günlerde gözümüze bir damla uyku girmiyor” ifadelerini kullandı. Maçlarını ağırlıklı olarak kazanan bir takım olan PSG
’den ayrılması beklenen ve ismi Premier League
kulüplerinden Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United
ile anılan 27 yaşındaki file bekçisinin vereceği kararda Goulart
’ın ne kadar etkili olacağı merak konusu…
Sözcü
Erdinç Şahin