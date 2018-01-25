Paris Saint-Germain’in kalecisi Kevin Trapp’ın sevgilisinden yatak odası itirafları!

Erdinç Şahin

’de forma giyenkız arkadaşıilişkilerine dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu.Bu sezon Alphonse Areola’nın arkasında kalan ve 5 resmi maçta görev alabilen’in kız arkadaşıbir YouTube kanalı röportaj verirken cinsel hayatlarıyla ilgili de detaylar verdi.33 yaşındaki eski Victoria Secret modeli Goulart, 3 yıldır birlikte oldukları’in takımı maç kaybettiğinde ne kadar hazırlık da yapsa seks yapamadıklarını açıkladı., “ile haftada dört-beş kez sevişiyoruz. Ancak önemli bir maç oynadıklarında ve takımı kaybettiğinde, ne kadar güzel hazırlansam, tırnaklarımı yapıp, en iyi iç çamaşırımı da giysem yine de o gece seks yapamıyoruz” dedi.Kazandıklarında’in ruh halinin değiştiğine de dikkat çeken, “Ancak takımının kazandığı günlerde gözümüze bir damla uyku girmiyor” ifadelerini kullandı. Maçlarını ağırlıklı olarak kazanan bir takım olan’den ayrılması beklenen ve ismikulüplerindenile anılan 27 yaşındaki file bekçisinin vereceği kararda’ın ne kadar etkili olacağı merak konusu…