Paris saldırılarının zanlısı yargılanıyor: Allah'a güveniyorum

'SESSİZLİĞİM BENİM SAVUNMAM'

'SİZDEN KORKMUYORUM'

İNTİHAR BOMBACISI OLMAK YERİNE KAÇTI

RADİKAL İSLAMCILARIN KALESİNDEN

Nazlı Erdol

kökenli,doğumlu,vatandaşı'ın (Salih Abdüsselam) Kasım 2015'tekiıyla ilgili yargılanmadan önce'de hakim karşısına çıkması gerekiyordu. Bunun için Fransa'dan Belçika'ya getirilen Abdeslam'ın,da polisten kaçarken polis memurunu vurmak suçundan yargılanmasına başlandı.Ancak mahkemede konuşmayı reddeden 28 yaşındaki zanlı, yargıcın sorularını yanıtlamayacağını söyledi. Paris saldırılarıyla ilgili birinci elden bilgi verebilecek tek zanlı ''Sessizliğim beni suçlu yapmaz, sessizliğim benim savunmam'' derken 'Müslümanların acımasızca yargılandığını' iddia etti.''Allah'a ve Hz. Muhammed'e güveniyorum'' diyen Abdeslam, ''Sizden ve sizin müttefiklerinizden korkmuyorum'' diye devam ederken kimi kast ettiğini belirtmedi.Mart 2016'da yakalanmasından beri polis soruşturmasında da konuşmayı reddeden Salah Abdeslam'ın erkek kardeşi İbrahim, Paris'tekikonser salonu ile birlikte çok sayıda mekana eşzamanlı düzenlenen saldırılara katılan 7 failden biriydi. Salah Abdeslam'ın bu saldırılar sırasında olay yerinde olduğu, ancak üzerindeki bomba yüklü kemeri çıkarıp atarak Belçika'ya kaçtığı tespit edilmişti.Brüksel'de radikal İslamcıların kalesi olarak bilinensemtindeki çevrelerle bağlantılı Abdeslam, Brüksel'de bir polis baskını sırasında birlikte olduğu kişilerle birlikte polise ateş etmiş ve 3 polis memurunun yaralanmasına yol açmıştı. Mart 2016'daki polis baskınından üç gün sonra Molenbeek'te yakalanmıştı. Yakalanmasından 4 gün sonra Brüksel'deki metro durağında ve havalimanında saldırılar meydana gelmişti.