Paris'te şişme kadınların çalıştığı genelev açıldı



GENELEV ADRESİNİ GİZLİ TUTUYOR

Can Hakman

da yürürlükte olan yasalara göre hayat kadınlarıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girmek yasak.’te yeni açılan bu genelev bu açıdan ülkedeki yasalarda da bir açık bulmuş gibi görünüyor. Çünkü yürürlükteki yasaya göre “şişme kadınlar” ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek herhangi bir suç unsuru bulundurmuyor.Müşteriler şişme kadınlarla zaman geçirmek istiyorlarsa 1 saat için 89 euro, 2 saat içinse 149 euro gibi bir ücreti gözden çıkarmak zorundalar.Genelev, adresini gizli tutarken, bir internet adresi üzerinden müşterileriyle iletişime geçiyor.’da şişme kadınların “çalıştığı” ilk genelev 2017 yılının Mart ayında’da açılmıştı.