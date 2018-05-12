Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başkentte Opera Meydanı’na yakın bir bölgede, bir şüphelinin bıçakla yayalara saldırdığı belirtildi.









Saldırıda bir kişinin öldüğü, ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı, bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerini anında müdahale ve soğukkanlı tavırlarından dolayı kutladı.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kamu yayıncısı France Info kanalı, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.









Saldırganın kimliğiyle ilgili bilgi verilmezken, Paris Savcısının olay yerine gittiği ve basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.





AA