Paris’in 18. bölgesinde dolu olan çöp kamyonunu çalan iki çöpçü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmek üzere partisi LREM Genel Merkezi'ne doğru yol aldı. Parti binası önüne çöp dökerek eylem yapmaya hazırlanan iki çöpçü, Paris’in 2. bölgesi Opera Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı. Araçlarında konum takip cihazı olduğu öğrenilen çöpçülerin eylem serüveni kısa sürdü. Polis tarafından ikilinin yakalanmasını görüntüleyen çevredeki vatandaşlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.