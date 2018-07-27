Paris’te tren garında yangın

Paris’in büyük tren garlarından biri olan Montparnasse Tren Garı’nda yangın meydana geldi. Şalt sahası yangını sonucu geliş ve gidiş yönündeki tüm seferler durduruldu.

Tatil döneminde yoğunlukla kullanılan tren hattında yangının meydana gelmesi birçok yolcuyu mağdur etti.

YANGININ NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Sebebi henüz belirlenemeyen yangından dolayı bazı yeraltı treni ve banliyö trenlerinin de etkilendiği ve sirkülâsyonun bazı yerlerde durduğu veya ağırlaştırıldığı belirtildi.

Yetkiler yaptıkları açıklamada sorunun en kısa zamanda çözüme ulaştırılması ve seferlerin yeniden başlatılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.