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Paris’teki bıçaklı saldırı ile bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı

Paris’te dün gerçekleşen ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

13 Mayıs 2018, Pazar 21:03
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Fransız Güvenlik Güçleri Paris’te, terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı ile bağlantısı olduğunu tespit ettiği 3 kişiyi Strasbourg şehrinde gözaltına aldı. 

SALDIRIYI 1997 DOĞUMLU BİRİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Dün gerçekleşen saldırıda, polis tarafından öldürülen saldırganla birlikte, 2 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirenin 1997 doğumlu bir Çeçen olduğu ifade edilmişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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