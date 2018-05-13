Paris’teki bıçaklı saldırı ile bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı

Fransız Güvenlik Güçleri Paris’te, terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı ile bağlantısı olduğunu tespit ettiği 3 kişiyi Strasbourg şehrinde gözaltına aldı.

SALDIRIYI 1997 DOĞUMLU BİRİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Dün gerçekleşen saldırıda, polis tarafından öldürülen saldırganla birlikte, 2 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirenin 1997 doğumlu bir Çeçen olduğu ifade edilmişti.