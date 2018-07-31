İngiltere Essex'te bir gece kulübü çıkışında çekilen bu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumartesi gecesi sabaha karşı arkadaşlarıyla birlikte gece kulübünden çıkan genç kız, bir erkekle tartışmaya başlıyor. Adam genç kızın yüzüne iki kez yumruk atıyor. Genç kız, ikinci yumrukta bilinci kapalı halde yere düşüyor.





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O sırada olay yerinde olan ve videoyu çeken Paul Henson, Facebook hesabında yaşananları paylaşınca polis soruşturma başlattı. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. posta.com.tr







