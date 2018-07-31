Paris'ten sonra şimdi de Londra'da kadına şiddet!
Önceki gün Paris'te yaşanan olayda bir kadın kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir adam tarafından tokatlanmıştı. Londra'dan gelen görüntülerde ise genç bir kız yüzüne atılan yumruklar sonucu bayılıyor.
İngiltere Essex'te bir gece kulübü çıkışında çekilen bu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumartesi gecesi sabaha karşı arkadaşlarıyla birlikte gece kulübünden çıkan genç kız, bir erkekle tartışmaya başlıyor. Adam genç kızın yüzüne iki kez yumruk atıyor. Genç kız, ikinci yumrukta bilinci kapalı halde yere düşüyor.
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O sırada olay yerinde olan ve videoyu çeken Paul Henson, Facebook hesabında yaşananları paylaşınca polis soruşturma başlattı. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. posta.com.tr