Parkinson teşhisi koyulan Neil Diamond turnesini iptal etti

NEIL DIAMOND KİMDİR?

Can Hakman

yaptığı açıklamada "Şarkı yazmaya, kayıt etmeye ve diğer projelerime devam edeceğim" diyerek ekledi: Tüm dünyadaki hayranlarıma teşekkür ediyorum. Desteklerinize ve teşviklerinize minnetarım.Açıklamada ayrıca hayranlarına bilet iadesinin yapılacağı duyuruldu.Neil Diamond'a bu hafta sonu düzenlenecek 60.Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek.Amerikalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı1941 yılında doğdu. Kariyerine kardeşinin arkadaşı Jack Packer ileikilisi olarak, 1960'da You Are My Love/What Will I Do ve I'm Afraid/"Til You've Tried Love 45'likleriyle başladı. Başarısız iki kayıttan sonra grup dağıldı.söz kariyerine söz yazarı ve besteci olarak devam etti.'ınadlı şarkısı ve Pat Boone'ninşarkıları bu dönemin en seçkin örnekleridir. 1963 yılında 22. yaşındayken ilk solo 45'liğini çıkardı: Clown Town/At Night. Bu dönemde iki kızının annesi olanile evlendi.'ın Just Another Guy ve The Minute You're Gone şarkılarıyla yeniden adı duyulmaya başlandı. Jay & the Americans'ın Sunday and Me adlı şarkısını yaptı ve bu şarkı 1965 yılında onun listelerdeki ilk başarısı oldu. O günden bu yana da dünya üzerindeki en özel seslerden biri olarak kabul ediliyor.'un en önemli şarkıları:'un 33 stüdyo albümü vardır.