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Parkinson teşhisi koyulan Neil Diamond turnesini iptal etti

ABD'li şarkıcı Neil Diamond turnesini parkinson yüzünden iptal ettiğini açıkladı. Sanatçının mart ayında başlayacak 50. yıl turnesinin üçüncü ayağı doktorların tavsiyesi üzerine iptal edildi.

Parkinson teşhisi koyulan Neil Diamond turnesini iptal etti
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Neil Diamond yaptığı açıklamada "Şarkı yazmaya, kayıt etmeye ve diğer projelerime devam edeceğim" diyerek ekledi: Tüm dünyadaki hayranlarıma teşekkür ediyorum. Desteklerinize ve teşviklerinize minnetarım.

Açıklamada ayrıca hayranlarına bilet iadesinin yapılacağı duyuruldu. 

Neil Diamond'a bu hafta sonu düzenlenecek 60. Grammy Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek.


NEIL DIAMOND KİMDİR?


Amerikalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Neil Leslie Diamond 1941 yılında doğdu. Kariyerine kardeşinin arkadaşı Jack Packer ile Neil & Jack ikilisi olarak, 1960'da You Are My Love/What Will I Do ve I'm Afraid/"Til You've Tried Love 45'likleriyle başladı. Başarısız iki kayıttan sonra grup dağıldı. Neil Diamond söz kariyerine söz yazarı ve besteci olarak devam etti. Rocky Fellers'ın Santa Santa adlı şarkısı ve Pat Boone'nin Ten Lonely Guys şarkıları bu dönemin en seçkin örnekleridir. 1963 yılında 22. yaşındayken ilk solo 45'liğini çıkardı: Clown Town/At Night. Bu dönemde iki kızının annesi olan Jay Posner ile evlendi.



Cliff Richard'ın Just Another Guy ve The Minute You're Gone şarkılarıyla yeniden adı duyulmaya başlandı. Jay & the Americans'ın Sunday and Me adlı şarkısını yaptı ve bu şarkı 1965 yılında onun listelerdeki ilk başarısı oldu. O günden bu yana da dünya üzerindeki en özel seslerden biri olarak kabul ediliyor.

Neil Diamond'un en önemli şarkıları: Girl You'll Be A Woman Soon, Cherry Cherry, Forever in Blue Jeans, Sweet Caroline, Brooklyn Roads, America.

Neil Diamond'un 33 stüdyo albümü vardır.


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