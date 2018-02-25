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Parkinson'un erken teşhisinde gözyaşına bakılacak

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, kişinin gözyaşını inceleyerek Parkinson hastalığı için erken teşhis koyabileceklerini ortaya çıkardılar

Parkinson'un erken teşhisinde gözyaşına bakılacak
Teorilerini test etmek isteyen bilim insanalrı Parkinson olan aynı yaş ve aynı cinsiyettteki 55 kişiden ve Parkinson olmayan 27 kişiden aldıkları gözyaşlarını inceledi. Parkinson hastalarının gözyaşındaki alfa sinüklein adlı proteinin daha az olduğu, aynı grupta o proteinin başka bir versiyonu olan oligomerik alfa sinüklein proteininin daha yüksek olduğu görüldü. Oligomerik alfa sinüklein, alfa sinüklein proteininin kümeleşmesiyle oluşuyor ve Parkinson hastalığıyla ilişkilendirilen sinir zedelenmesini doğuruyor.


PARKİNSON ERKEN TEŞHİSİNDE NEDEN GÖZYAŞINA BAKILIYOR


Dr. Mark Lew öncülüğündeki araştırmacılar bu iş için gözyaşını incelemeyi seçti. Çünkü gözyaşlarımızda sinir sinyallerine tepki verirken gözyaşı bezi tarafından üretilen proteinler bulunuyor. Parkinson, beyin dışındaki sinir fonksiyonunu etkilediği için sinir fonksiyonundaki herhangi bir değişimin gözyaşındaki protein seviyelerinde de değişikliğe neden olacağı düşünülüyor.

dunyahalleri'nin haberine göre araştırmacıların bir sonraki hedefi, hastalığın başka belirtileri ortaya çıkmadan önce protein seviyelerindeki değişimin tespit edilip edilemeyeceğini anlamak için daha geniş test grubuyla çalışma yapmak. Dr. Mark Lew “Gözyaşı kadar basit bir şeye bakarak Parkinson hastalığı olan ve olmayanları ayırt edebilme düşüncesi son derece heyecan verici. Parkinson hastalığı ilk belirtiler ortaya çıkmadan yıllar hatta on yıllar önce oluşabildiği için gözyaşı gibi bir biyo-gösterge hastalığı daha erken teşhis ve hatta tedavi etmede faydalı olabilir.” diyor.


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