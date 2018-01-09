Parlamentoda 24 bin 473 kez yetişkin sitelerine girmeye çalıştılar!

‘Kasıtlı değil' iddiası



Nazlı Erdol

parlamentosundakiskandalının yankıları sürerken, parlamentodaki bilgisayarlarda geçen yıl 4 ayda her 9 dakikada biriçeriklere erişim girişiminde bulunulduğu belirtildi. Haziran ile ekim ayı arasında parlamentonunağında bu yönde 24 bin 473 girişim tespit edildi.merkezli'ın (Basın Birliği) edindiği verilere göre, İngiltere parlamentosununağında farklı cihazlar üzerinden geçen yıl haziran ile ekim ayındaiçeriklere 24 bin 473 kez erişim girişiminde bulunuldu. Bu sayı milletvekilleri ve personelin de aralarında bulunduğu ağ kullanıcılarının günde ortalama 160 kez porno izlemeye çalıştığını gözler önüne serdi. Bu veri parlamentonun filtreleme sisteminin 9 bin 467 girişimi engellediği eylül ayında bu yönde denemelerde keskin bir artış olduğunu da gösterdi.Bir parlamento sözcüsü, çalışanlarıne kasıtlı olarak girmeye çalışmadığını iddia etti.Bu arada elde edilen bu sayının ocak ile şubat aylarını kapsamıyor. Yetkililer geçen yıl veri sayım tekniği ile depolama parametrelerini değiştirdiklerini açıklamıştı. Ancak 2017'de bu yöndeki girişimler daha önceki yıllara kıyasla çok daha az. Zira 2016 yılında porno sitelere erişim yönünde 113 bin 208 girişim kaydedilmişti.Diğer yandan bu veri taciz skandalının İngiltere'ye sıçradığı bir dönemde ortaya çıktı.'in parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı yürüttüğü soruşturmanın ardından Green'i kusurlu bulmuştu. Green hakkındaki soruşturma Kate Maltby'ı taciz ettiği iddialarını da kapsıyordu.milletvekilide taciz suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.'da yapımcıhakkındakivesuçlamaların ardından tüm dünyada tacizlere karşı bir hareket başlatıldı. Birçok ünlü isim maruz kaldığı ve şimdiye kadar gizli tuttuğu taciz deneyimlerini ifşa etti.