Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Olay, Merkezefendi’nin Şemikler Mahallesi’ndeki bir okulda meydana geldi.
ÖĞRETMENLER ÇIKARAMAYINCA İTFAİYE ÇAĞIRILDI
Okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi A.B.T.’nin parmağı, akıllı tahtanın kalem konulan bölümüne sıkıştı. Öğrencinin parmağı çıkarılamayınca öğretmenleri tarafından okula itfaiye görevlileri çağrıldı.
TAHTA KESİLDİ
İtfaiye ekipleri parmağın bulunduğu tahtanın o bölümünü keserek, parmağı sıkıştığı delikten kurtardı. Öğretmenleri ve parmağı kurtulan öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Mine Bozkurt