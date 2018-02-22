Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde bir okulun 4. sınıf öğrencisi A.B.T., parmağını akıllı tahtaya sıkıştırınca, itfaiyenin yardımıyla parmağı sıkışan yerden kurtarıldı

Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı
Olay, Merkezefendi’nin Şemikler Mahallesi’ndeki bir okulda meydana geldi.

ÖĞRETMENLER ÇIKARAMAYINCA İTFAİYE ÇAĞIRILDI


Okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi A.B.T.’nin parmağı, akıllı tahtanın kalem konulan bölümüne sıkıştı. Öğrencinin parmağı çıkarılamayınca öğretmenleri tarafından okula itfaiye görevlileri çağrıldı.

TAHTA KESİLDİ


İtfaiye ekipleri parmağın bulunduğu tahtanın o bölümünü keserek, parmağı sıkıştığı delikten kurtardı. Öğretmenleri ve parmağı kurtulan öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
 


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