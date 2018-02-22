Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

ÖĞRETMENLER ÇIKARAMAYINCA İTFAİYE ÇAĞIRILDI

TAHTA KESİLDİ

Mine Bozkurt

Olay, Merkezefendi’nin Şemikler Mahallesi’ndeki bir okulda meydana geldi.Okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi A.B.T.’nin parmağı, akıllı tahtanın kalem konulan bölümüne sıkıştı. Öğrencinin parmağı çıkarılamayınca öğretmenleri tarafından okula itfaiye görevlileri çağrıldı.İtfaiye ekipleri parmağın bulunduğu tahtanın o bölümünü keserek, parmağı sıkıştığı delikten kurtardı. Öğretmenleri ve parmağı kurtulan öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.