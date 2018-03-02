Parmağı kopan çocuğu hastane önünde bırakıp kaçtılar

KKTC’de 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat isimli kaçak çalıştırılan çocuk işçinin sol orta parmağı koptu. İş kazası sonucu parmağı kopan Polat’ı işverenleri hastane önünde bırakıp kaçtı

Parmağı kopan çocuğu hastane önünde bırakıp kaçtılar
Türkiye’den, Kıbrıs’a yakınlarını ziyaret etmek ve harçlık biriktirmek için gelen 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat’ın Girne kentindeki Beycanlar bölgesinde günlük olarak gittiği inşaat işinde çalışırken sol orta parmağı koptu.

İş kazası sonucu orta parmağını kaybeden ve olay sonrasında hastane önüne bırakılan Mustafa Barış Polat, başından geçen olayı anlatı.

EL ARABASI DEVRİLİNCE PARMAĞI KOPTU


Polat, el arabası ile taşıma yaptığı sırada el arabasının devrilmesi sonucu fayans ile araba arasında kalan sol elinin orta parmağının koptuğunu ve çalışmaya götüren şahsın da kendisini en yakındaki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi aciline bırakarak kaçtığını ileri sürdü.

HASTANEDEKİ DOKTORDAN SKANDAL SÖZLER


Polat, Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Doktoru A.A.’nın kopan parmağın yerine dikilemeyeceğini söylediği ve o bölgeye dikiş atıp yarayı kapatarak "Sen buraya hiç gelmedin, biz de görmedik" dediğini iddia etti.

Parmağına yapılan operasyonun ardından evine yollanan Polat hakkında herhangi bir rapor tutulmadığı ortaya çıktı.

Polat, olay sabahı kopan parmağına yapılan operasyonun akşamında ise kopan parmağından aşırı kanama yapması üzerine rahatsızlanarak Girne Akçiçek Hastanesi acil servisine götürülerek tedavisi yapıldı.

Parmağı kopan Polat’ın hastane raporu Girne Akçiçek Hastanesi tarafından hazırlanıp Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine gönderildiği belirtildi.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI


Öte yandan Mustafa Barış Polat’ı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine bırakarak kaçan kişi polis tarafından yakalandığı, olayın KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile polis tarafından çok yönlü soruşturmasının sürdürüldüğü bildirildi.


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