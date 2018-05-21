Partilerin milletvekili adaylarının tam listesi

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı. İşte seçime katılan partilerin milletvekili adaylarının tam listesi

22 Mayıs 2018, Salı 00:17 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018, Salı 00:26
A A

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Milletvekili geçici aday listeleri 26 Mayıs'ta, kesin aday listeleri ise 30 Mayıs'ta ilan edilecek.

İşte partilerin milletvekili aday listeleri için tıklayınız:

AK Parti'nin milletvekili adayları

CHP'nin milletvekili adayları

MHP'nin milletvekili adayları

SP'nin milletvekili adayları

İYİ Parti'nin milletvekili adayları

HDP'nin milletvekili adayları

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER