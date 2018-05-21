Partilerin milletvekili adaylarının tam listesi

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Milletvekili geçici aday listeleri 26 Mayıs'ta, kesin aday listeleri ise 30 Mayıs'ta ilan edilecek.

İşte partilerin milletvekili aday listeleri için tıklayınız:

AK Parti'nin milletvekili adayları

CHP'nin milletvekili adayları

MHP'nin milletvekili adayları

SP'nin milletvekili adayları

İYİ Parti'nin milletvekili adayları

HDP'nin milletvekili adayları