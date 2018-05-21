Partilerin milletvekili adaylarının tam listesi
24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı. İşte seçime katılan partilerin milletvekili adaylarının tam listesi
24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Milletvekili geçici aday listeleri 26 Mayıs'ta, kesin aday listeleri ise 30 Mayıs'ta ilan edilecek.
İşte partilerin milletvekili aday listeleri için tıklayınız:
AK Parti'nin milletvekili adayları
İYİ Parti'nin milletvekili adayları