Paşa iki gündür kurtarılamıyor

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞARISIZ OLDU

'BEN ÇIKAMADIĞIM İÇİN KORKUP BAŞKA AĞACA KONUYOR'

'O OLMADAN EVE GİTMEK ÇOK ZOR'

Mine Bozkurt

Yaklaşık 8 ay önce satın aldığı 5 yaşındaki "jako kongo" cinsi papağanı ile 2 ay önce aldığı aynı cinsteki papağanlarıyla birlikte Atapark civarında bir ağacın dalına bırakarak, kozalak toplamaya başladı.Topçu, ağaçtan "Paşa" isimli papağanını almak isterken, kargalardan ürken papağan ağacın yüksek bir dalına kaçtı.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda papağan başka bir ağaca kaçtı. Gece boyunca ağaçta kalan papağanı kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Topçu, yeniden itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda papağan yine kurtarılamadı. Gülbahar Hatun Camisi’nden çıkan cemaatle çevrede bulunan vatandaşlar ağaçta bulunan papağanı işaret ederek, Topçu’ya Paşa’yı indirmesi konusunda çeşitli önerilerde bulunduğu gözlendi.Topçu, evladı gibi sevdiği papağanın yanına arkadaş olsun bir papağan daha aldığını anımsatarak, kozalak toplamak için geldiği parkta kargalardan ürken paşanın ağacın yüksek dallarına konduğunu anlattı. Atapark’ta bulunan çam ağacına konan Paşa için 2 gündür itfaiye ekiplerinin geldiğini ifade eden Topçu, "Ağaca ben çıkmadığım için korkup, başka ağaçlara konuyor. Ekipler çalışıyor ancak bir türlü ağaçtan inmiyor." dedi.Konuşurken duygusal anlar yaşayan Topçu, "Çok üzgünüm. Ev deyince boğazım düğümleniyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. O olmadan eve girmek çok zor oluyor. Dün akşam eve gittim ama kalbim burada gitmesem olmuyor. Onu burada bırakıp gitmek, alamamak çok zor oluyor. Onu kaybettiğimi düşünmek istemiyorum." diye konuştu.Topçu, Paşa’yı ağaçtan indirmek için kafesini getireceğini söyleyerek, "Çiko’yu da getireceğim. Belki onu görürse ağaçtan iner, diye düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.