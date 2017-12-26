Pascal Nouma'dan Valbuena açıklaması!

Erdinç Şahin

için ayrılan 3 sayfalık bölümde,eski futbolcusu, özel bir değerlendirme yaptı.Valbuena’nın Fenerbahçe kulübü için gerçek bir star olduğunu aktaran Nouma, “Bir günmaçına gittim.yedekler arasındaydı. Maç öncesinde taraftarlar tek tek futbolcuları tribünlere çağırıyor ve tezahürat yapıyor. Yedek olmasına rağmen bir baktım, taraftarlar ilk olarak Valbuena’yı çağrıyor. O anda anladım ki Valbuena çoktan taraftarın gönlünü kazanmış” dedi.(Skorer)