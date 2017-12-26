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Pascal Nouma'dan Valbuena açıklaması!

Fenerbahçe’de sezonun ilk yarısını başarılı bir performansla bitiren Mathieu Valbuena, Fransız L’Equipe gazetesinin de ilgi odağı oldu.

Pascal Nouma'dan Valbuena açıklaması!
Süper Lig için ayrılan 3 sayfalık bölümde, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma, özel bir değerlendirme yaptı.

Valbuena’nın Fenerbahçe kulübü için gerçek bir star olduğunu aktaran Nouma, “Bir gün Fenerbahçe maçına gittim. Valbuena yedekler arasındaydı. Maç öncesinde taraftarlar tek tek futbolcuları tribünlere çağırıyor ve tezahürat yapıyor. Yedek olmasına rağmen bir baktım, taraftarlar ilk olarak Valbuena’yı çağrıyor. O anda anladım ki Valbuena çoktan taraftarın gönlünü kazanmış” dedi.

(Skorer)
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