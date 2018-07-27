Patates tarlasında kenevir, mısır tarlasında esrar
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Edikli beldesi Elbaşı mevkisinde M.Y'e ait tarlaya operasyon düzenledi.
Patates tarlasında 8 bin 173 kök Hint keneviri, mısır tarlasında kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından yasa dışı ekim, uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA