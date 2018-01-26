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Patchwork desenli halılar ile vintage stili

Patchwork desenli halı modelleriyle evlerin dekorasyonuna sihirli dokunuşlar yapıyor. Renklerin enerjisiyle harmanlanan, patchwork desenlerinden oluşan halılar, evlere yaşanmışlık hissini şık bir şekilde yansıtıyor

26 Ocak 2018, Cuma 15:59
Patchwork desenli halılar ile vintage stili
Halılar artık sadece ayağımızın altındaki konfor değil, yaşam alanlarına farklı detaylar ekleyen birer dekorasyon unsuru. Buka Sofa’nın birden fazla renk ve desene sahip halılarını kullanarak yaratıcılığa açık sıcak mekanlar oluşturmak elinizde. Son dönemde ev dekorasyonunda sıklıkla tercih edilen patchwork halı modellerini, doğru renkler ile bir arada kullanarak evinize farklı ve etkileyici bir hava katabilirsiniz. Buka Sofa’nın her tarz ev dekorasyonu ile uyum gösteren patchwork halıları, canlı ve pastel tonlarındaki renk alternatifleriyle dikkat çekiyor.


Zeminde vintage etki


Romantik iç mekanlar için ideal bir kullanım sunan halılar, geçmişi modern dokunuşlarla birlikte günümüze uyarlıyor. Yeşilin farklı tonlarından turuncuya, kahve tonlarından çiçekli motiflere kadar birbirinden farklı tasarımdaki halılar zeminlerde renkli ve tüm zamanlara uyum sağlayan bir dekorasyon stili yaratıyor.

Evinde küçük dekorasyon değişiklikleri yaparken, vintage ama bir yandan da modernizmden vazgeçemeyenler için, patchwork halılar dekorasyonda anahtar parça olmaya aday. Sade renkteki mobilyalarınız ile canlı renklerdeki halıları kombinleyebilir; renkli mobilya ve aksesuarlar ile de pastel tonlardaki patchwork halıları dengeleyerek, evinizde bütünlük elde edebilirsiniz.



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